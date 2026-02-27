Смертельное ДТП с участием пешехода произошло в Усть-Куте

В Усть-Куте вечером 26 февраля произошла смертельная авария на улице Речников. Об этом КП-Иркутск стало известно от региональной Госавтоинспекции.
— Водитель автомобиля «Камаз» сбил мужчину, который переходил дорогу вне пешеходного перехода, но в зоне его видимости, — уточнили в пресс-службе полиции.
60-летний мужчина переходил дорогу вне пешеходного перехода УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области.
60-летний пешеход погиб на месте аварии, не дождавшись приезда бригады скорой помощи. Сейчас правоохранители проводят проверку, чтобы установить причины и условия, которые привели к смертельному ДТП.
