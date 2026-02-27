Ричмонд
Смертельное ДТП с участием пешехода произошло в Усть-Куте

Водитель автомобиля «Камаз» сбил 60-летнего мужчину.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Усть-Куте вечером 26 февраля произошла смертельная авария на улице Речников. Об этом КП-Иркутск стало известно от региональной Госавтоинспекции.

— Водитель автомобиля «Камаз» сбил мужчину, который переходил дорогу вне пешеходного перехода, но в зоне его видимости, — уточнили в пресс-службе полиции.

60-летний мужчина переходил дорогу вне пешеходного перехода УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области.

60-летний пешеход погиб на месте аварии, не дождавшись приезда бригады скорой помощи. Сейчас правоохранители проводят проверку, чтобы установить причины и условия, которые привели к смертельному ДТП.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что поздно вечером в Чите произошла смертельная авария. Большегруз съехал с дороги и врезался в придомовые постройки. В кабине машины было четыре человека. Трое из них погибли на месте, одного доставили в больницу.