ПВО отразила два налёта украинских дронов на Тульскую область

Накануне вечером, 26 февраля, враг также пытался атаковать регион — тогда силы ПВО сбили шесть дронов.
Опасность атаки БПЛА в области сохраняется.
Ранее Life.ru писал, что поздним вечером 26 февраля Белгород оказался под массированным ракетным ударом со стороны ВСУ — тревога звучала по всему городу, а в небе работала система ПВО. По предварительным данным, удар мог быть нанесён с использованием РСЗО HIMARS. Часть города осталась без света, воды и тепла из-за повреждений энергетической инфраструктуры.
Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.