В Ленинском районе остановили пьяного бесправника на угнанном BMW

Теперь молодому человеку за пьяное вождение грозит штраф в размере 45 тысяч рублей или арест на 15 суток. Также в отношении него возбуждено уголовное дело за угон автомобиля. Санкция вменяемой ему статьи предусматривает либо лишение свободы до 3 лет, либо до 5 лет принудительных работ, либо штраф до 120 тысяч рублей. Наказание вынесет суд.