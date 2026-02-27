В Ленинском районе остановили пьяного бесправника на угнанном BMW

За рулем иномарки оказался 20-летний пьяный парень. Анализ показал 0,89 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. Выяснилось также, что у него не было водительских прав.
Теперь молодому человеку за пьяное вождение грозит штраф в размере 45 тысяч рублей или арест на 15 суток. Также в отношении него возбуждено уголовное дело за угон автомобиля. Санкция вменяемой ему статьи предусматривает либо лишение свободы до 3 лет, либо до 5 лет принудительных работ, либо штраф до 120 тысяч рублей. Наказание вынесет суд.
Сотрудники Госавтоинспекции напоминают, что сообщить о пьяном водителе можно по телефону «Синяя линия» (263−10−19) либо посредством чат-бота @Alkoline_Krsk_bot.