Четвертая девочка и один мальчик: в семье Манаевых из Башкирии снова пополнение

В семье Дамира и Регины Манаевых из Стерлитамакского района родился пятый ребенок. Радостную новость сообщил председатель госкомюстиции Владимир Спеле. Девочку назвали восточным именем Аиша, которое символизирует жизнь, радость и гармонию. Теперь в большой семье воспитываются четыре дочери и один сын.
Ранее в молодой семье Ильназа и Ляйсан Галиевых из Миякинского района тоже родились дочки — двойняшки Ангелина и Аделина.
