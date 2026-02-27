Четвертая девочка и один мальчик: в семье Манаевых из Башкирии снова пополнение

В семье Дамира и Регины Манаевых из Стерлитамакского района родился пятый ребенок. Радостную новость сообщил председатель госкомюстиции Владимир Спеле. Девочку назвали восточным именем Аиша, которое символизирует жизнь, радость и гармонию. Теперь в большой семье воспитываются четыре дочери и один сын.