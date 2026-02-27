Ричмонд
+6°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Число погибших при взрыве газа в кафе в Казахстане достигло 7

Число жертв взрыва и последующего пожара в кафе в Казахстане увеличилось до семи человек.

Источник: Аргументы и факты

Число жертв взрыва и последующего пожара в кафе в Щучинске Акмолинской области Казахстана увеличилось до семи человек, среди погибших — 16-летняя девушка. Об этом сообщили в пресс-службе регионального акимата.

По информации местных властей, 13 пострадавших остаются в больнице, при этом шесть человек после оказания помощи переведены на амбулаторное лечение. Медики продолжают оказывать необходимую помощь раненым.

ЧП произошло вечером 26 февраля в кафе «Центр плова», расположенном в пристройке к жилому дому. Ранее сообщалось о шести погибших и около двадцати пострадавших, ещё десять человек были эвакуированы спасателями.