Число погибших при взрыве газа в кафе в Казахстане достигло 7

Число жертв взрыва и последующего пожара в кафе в Щучинске Акмолинской области Казахстана увеличилось до семи человек, среди погибших — 16-летняя девушка. Об этом сообщили в пресс-службе регионального акимата.
По информации местных властей, 13 пострадавших остаются в больнице, при этом шесть человек после оказания помощи переведены на амбулаторное лечение. Медики продолжают оказывать необходимую помощь раненым.
ЧП произошло вечером 26 февраля в кафе «Центр плова», расположенном в пристройке к жилому дому. Ранее сообщалось о шести погибших и около двадцати пострадавших, ещё десять человек были эвакуированы спасателями.