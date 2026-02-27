Ричмонд
Пожар произошел на улице Лавочкина на севере Москвы

Пожар произошел на улице Лавочкина на севере Москвы. Об этом в пятницу, 27 февраля, сообщили в пресс-службе Дептранса.

Пожар произошел на улице Лавочкина на севере Москвы. Об этом в пятницу, 27 февраля, сообщили в пресс-службе Дептранса.

В результате инцидента перекрыто движение по улице Ляпидевского, водителей призвали выбирать пути объезда.

— На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, — передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

До этого в деревне Нелидово Волоколамского округа произошел пожар в частном жилом доме, где проживала многодетная семья. По предварительной информации, причиной пожара могла стать детская шалость. На месте обнаружили тело годовалого ребенка.