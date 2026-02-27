Ричмонд
Бывшего директора ВМТП Ермолаева подозревают во взятке на ₽8 млн

Бывшего управляющего директора Владивостокского морского торгового порта (ВМТП) подозревают в получении взятки в 8 млн рублей за покровительство строительной компании, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным следствия, Николай Ермолаев получил от ООО СК «Альянс» крупную сумму за содействие при проведении строительно-монтажных работ на территории порта. Правоохранители квалифицируют действия как получение незаконного вознаграждения.

25 февраля Ермолаева задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Меру пресечения избрали в виде содержания под стражей на два месяца. Расследование уголовного дела сопровождает УФСБ.

Официальные комментарии со стороны самого Ермолаева или представителей компании «Альянс» пока не приводятся. Следственные действия продолжаются.

