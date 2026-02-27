Ричмонд
Появились кадры мощного взрыва и пожара в кафе в Щучинске

В Сети появилось видео взрыва в кафе в Щучинске, унесшего жизни семи человек, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Как пишет паблик shchuchinsk.city, момент взрыва попал на камеру, расположенную в кафе напротив.

Взрыв произошел в пристроенном к пятиэтажному жилому дому одноэтажном кафе.

На публикуемых кадрах видно, что здание уничтожено сильным хлопком и огнем. Повреждения получила машина, стоявшая рядом.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. В результате погибли семь человек, в том числе 16-летняя девушка.

По оперативным данным, пострадали 26 человек. 13 доставили в Бурабайскую районную больницу, шестерых отпустили под амбулаторное наблюдение.