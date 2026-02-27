Число жертв взрыва в кафе Казахстана возросло до семи человек

В сети появилось видео момента взрыва газа в кафе. На кадрах видно, как из входа в заведение вырвался столб пламени. После этого из двери начали выбегать шокированные люди.
Момент взрыва газа в Казахстане. Видео © Telegram / BAQ.KZ / rus.
Всего пострадали 26 человек. В районную больницу привезли 13 пострадавших. Позже пятерых на реанимобилях отправили в больницу Кокшетау. Шестерых отпустили на амбулаторное лечение.
Напомним, в пристроенном к дому кафе взорвалась газовая смесь. Пожарные вынесли из горящего здания восемь газовых баллонов. Во время возгорания спасатели эвакуировали 10 человек.
