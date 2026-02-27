Ричмонд
Число жертв взрыва в кафе Казахстана возросло до семи человек

Число погибших при взрыве в кафе города Шучинска Акмолинской области Казахстана выросло до семи человек. Среди жертв оказалась 16-летняя девушка. Об этом сообщили в пресс-службе акимата (администрации) региона.

Источник: Life.ru

В сети появилось видео момента взрыва газа в кафе. На кадрах видно, как из входа в заведение вырвался столб пламени. После этого из двери начали выбегать шокированные люди.

Момент взрыва газа в Казахстане. Видео © Telegram / BAQ.KZ / rus.

Всего пострадали 26 человек. В районную больницу привезли 13 пострадавших. Позже пятерых на реанимобилях отправили в больницу Кокшетау. Шестерых отпустили на амбулаторное лечение.

Напомним, в пристроенном к дому кафе взорвалась газовая смесь. Пожарные вынесли из горящего здания восемь газовых баллонов. Во время возгорания спасатели эвакуировали 10 человек.

