Зампред правления «Газпром нефти» подозревается во взятке на ₽29 млн

В Санкт-Петербурге задержан заместитель председателя правления ПАО «Газпром нефть» Антон Джалябов. Об этом сообщают источники в силовых структурах.
По предварительным данным, речь идет о подозрении в получении взяток на сумму более 29 млн рублей. На эти деньги он купил квартиру в Сочи, также ему передали катер стоимостью 1,7 млн рублей.
Задержание произошло 27 февраля в ходе следственных действий в северной столице. Подробности операции правоохранительные органы не раскрывают.
Антон Джалябов ранее работал в структурах группы «Газпром», в том числе возглавлял ООО «Газпром добыча Ноябрьск». В «Газпром нефть» он перешел в 2023 году, а в 2024 году занял пост заместителя председателя правления, курируя блок разведки и добычи.
Следственные действия продолжаются. Официальные комментарии компании на момент публикации не приводятся.
