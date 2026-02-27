Ричмонд
Зампред правления «Газпром нефти» подозревается во взятке на ₽29 млн

В Санкт-Петербурге задержан заместитель председателя правления ПАО «Газпром нефть» Антон Джалябов.

В Санкт-Петербурге задержан заместитель председателя правления ПАО «Газпром нефть» Антон Джалябов. Об этом сообщают источники в силовых структурах.

По предварительным данным, речь идет о подозрении в получении взяток на сумму более 29 млн рублей. На эти деньги он купил квартиру в Сочи, также ему передали катер стоимостью 1,7 млн рублей.

Задержание произошло 27 февраля в ходе следственных действий в северной столице. Подробности операции правоохранительные органы не раскрывают.

Антон Джалябов ранее работал в структурах группы «Газпром», в том числе возглавлял ООО «Газпром добыча Ноябрьск». В «Газпром нефть» он перешел в 2023 году, а в 2024 году занял пост заместителя председателя правления, курируя блок разведки и добычи.

Следственные действия продолжаются. Официальные комментарии компании на момент публикации не приводятся.

