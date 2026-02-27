Должника по алиментам нашли в лесу в Хабаровском крае

В Вяземском районе судебные приставы разыскали 39-летнего должника по алиментам, который прятался от них в лесу, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
По решению суда местный житель должен был ежемесячно выплачивать алименты на ребенка, и сначала платил исправно, но потом прекратил это делать. А после того, как судебный пристав напомнил о родительских обязанностях, скрылся. Во время розыска должника приставы узнали от его друзей, что он может прятаться в хижине в лесу. Там его и нашли.
— Должника принудительно доставили в отделение и составили в отношении него протокол за неуплату алиментов (ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ). Если он так и не выплатит задолженность, то ему грозит уголовная ответственность, — сообщили в ГУФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО.
Напомним, ранее жителя Николаевска-на-Амуре суд арестовал на 5 суток за неуплату алиментов.