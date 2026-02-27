Зампреда правления «Газпром нефти» Джалябова задержали в Петербурге

По данным следствия, в 2020—2021 годах он получил две взятки от руководителей подрядных компаний. Речь идет о 28 миллионах рублей, на которые была куплена квартира в Сочи в ЖК «Актер Гэлакси», а также о катере стоимостью свыше 1,7 миллиона рублей.