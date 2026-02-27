Зампреда правления «Газпром нефти» Джалябова задержали в Петербурге

В Санкт-Петербурге задержали заместителя председателя правления «Газпром нефти» Антона Джалябова по подозрению в получении взяток на общую сумму более 29 миллионов рублей. Об этом в пятницу, 27 февраля, пишет ТАСС со ссылкой на правоохранителей.
По данным следствия, в 2020—2021 годах он получил две взятки от руководителей подрядных компаний. Речь идет о 28 миллионах рублей, на которые была куплена квартира в Сочи в ЖК «Актер Гэлакси», а также о катере стоимостью свыше 1,7 миллиона рублей.
В тот период Джалябов возглавлял филиал «Газпром инвест Надым».
— Следствие считает, что за денежное вознаграждение он подписывал акты о приемке фактически невыполненных работ по крупным строительным подрядам, обеспечивал их оплату и защищал подрядчиков от штрафов и неустоек за срыв сроков работ, — сообщает агентство.
