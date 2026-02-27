Ричмонд
Силы ПВО сбили за ночь 95 украинских беспилотников над регионами РФ

Силы противовоздушной обороны за ночь ликвидировали 95 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом в пятницу, 27 февраля, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Дроны сбили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Краснодарского края, Московского региона, в том числе пять БПЛА, летевших на Москву, акваториями Черного и Азовского морей.

— В течение прошедшей ночи с 23:00 мск 26 февраля до 07:00 мск 27 февраля дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 95 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — цитирует представителей МО РФ ТАСС.

Кроме того, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в пятницу, 27 февраля, заявил, что Белгород и Белгородский округ подверглись массированному ракетному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины.

26 февраля стало известно, что около 10 тысяч жителей Белгорода остались без электричества из-за постоянных ударов ВСУ по объектам энергетики. Об этом сообщил белгородский мэр Валентин Демидов.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше