Житель Охотского района получил год колонии за кражу из аварийного дома

В Хабаровском крае осудили мужчину, который проник в аварийный дом, признанный подлежащим сносу, и похитил оставленное там имущество.

Источник: Комсомольская правда

Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

В состоянии алкогольного опьянения житель Охотского района забрал масляный радиатор, пылесос, телевизор и два пластиковых бака, которые, как он знал, жильцы не успели вывезти. Ущерб составил 33 тысячи рублей.

Суд, учитывая предыдущую судимость за грабеж, приговорил виновного к одному году лишения свободы в колонии строгого режима. Ущерб возмещен. Приговор пока не вступил в силу.

