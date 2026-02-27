Житель Охотского района получил год колонии за кражу из аварийного дома

Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
В состоянии алкогольного опьянения житель Охотского района забрал масляный радиатор, пылесос, телевизор и два пластиковых бака, которые, как он знал, жильцы не успели вывезти. Ущерб составил 33 тысячи рублей.
Суд, учитывая предыдущую судимость за грабеж, приговорил виновного к одному году лишения свободы в колонии строгого режима. Ущерб возмещен. Приговор пока не вступил в силу.
