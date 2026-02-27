Ричмонд
ПВО сбила 95 украинских беспилотников над Россией за ночь

Российские средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили и перехватили 95 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

С 23:00 26 февраля до 07:00 27 февраля дежурные расчёты ПВО ликвидировали дроны над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Краснодарского края и Московского региона, в том числе пять БПЛА, летевших на Москву. Атака также отражалась над акваториями Чёрного и Азовского морей.

А в ночь на 26 февраля расчёты ПВО перехватили и уничтожили 17 украинских беспилотников самолётного типа. Семь БПЛА были сбиты над Брянской областью, четыре — над Тульской, два — над Калужской. Ещё по одному беспилотнику уничтожено над Белгородской и Воронежской областями, а также над акваториями Чёрного и Азовского морей.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

