ПВО сбила 95 украинских беспилотников над Россией за ночь

С 23:00 26 февраля до 07:00 27 февраля дежурные расчёты ПВО ликвидировали дроны над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Краснодарского края и Московского региона, в том числе пять БПЛА, летевших на Москву. Атака также отражалась над акваториями Чёрного и Азовского морей.
А в ночь на 26 февраля расчёты ПВО перехватили и уничтожили 17 украинских беспилотников самолётного типа. Семь БПЛА были сбиты над Брянской областью, четыре — над Тульской, два — над Калужской. Ещё по одному беспилотнику уничтожено над Белгородской и Воронежской областями, а также над акваториями Чёрного и Азовского морей.
