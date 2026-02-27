В Красноярске юный курьер мошенников отдал полиции деньги и ювелирку на 2 млн рублей (видео)

Установлено, что юноше позвонил якобы представитель сотовой компании и под предлогом продления договора на сим-карту выманил у него смс-код. Затем с ним связались лжесотрудники правоохранительных органов, которые заявили, что его аккаунты взломаны и от его имени происходит финансирование преступной организации. Чтобы «избежать ответственности за соучастие» и «помочь государству поймать злоумышленников», парню поручили роль курьера. Ему велели встретиться у кафе с другим «участником операции» — 16-летним подростком, назвать кодовое слово и забрать сумку.
«19-летний красноярец выполнил инструкции, постоянно оставаясь на связи с аферистами. Получив указание обменять содержимое сумки на рубли и перевести на “безопасный счет”, он заподозрил неладное и, заметив на дороге патрульный автомобиль ГАИ, обратился к сотрудникам и рассказал о случившемся. В отделе полиции выяснилось, что в сумке находилось более 492 тысяч рублей в иностранной валюте и золотые украшения стоимостью 1,5 миллиона рублей. Оперативники установили, что второго участника схемы — 16-летнего красноярца — мошенники также запугали по телефону и убедили тайно взять ценности из сейфа родителей для “защиты от кражи”», — рассказали в МУ МВД.
Сотрудники полиции вернули родителям подростка все деньги и золото, спасенные от аферистов.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ, устанавливаются организаторы преступления.