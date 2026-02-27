В Красноярске юный курьер мошенников отдал полиции деньги и ювелирку на 2 млн рублей (видео)

«19-летний красноярец выполнил инструкции, постоянно оставаясь на связи с аферистами. Получив указание обменять содержимое сумки на рубли и перевести на “безопасный счет”, он заподозрил неладное и, заметив на дороге патрульный автомобиль ГАИ, обратился к сотрудникам и рассказал о случившемся. В отделе полиции выяснилось, что в сумке находилось более 492 тысяч рублей в иностранной валюте и золотые украшения стоимостью 1,5 миллиона рублей. Оперативники установили, что второго участника схемы — 16-летнего красноярца — мошенники также запугали по телефону и убедили тайно взять ценности из сейфа родителей для “защиты от кражи”», — рассказали в МУ МВД.