Самолет выкатился за пределы рулежной дорожки в Пулкове

Самолет с 138 пассажирами выкатился за пределы рулежной дорожки в аэропорту Пулково. Об этом в пятницу, 27 февраля, сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.
Уточняется, что в результате инцидента никто не пострадал, всех пассажиров высадили из самолета.
— По предварительным данным, 27 февраля после посадки самолет рейса Екатеринбург — Санкт-Петербург выкатился за пределы рулежной дорожки. На борту находились 138 пассажиров и семь членов экипажа, — написали в Telegram-канале ведомства.
До этого самолет, выполнявший рейс Магадан — Москва, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при попытке взлета. Согласно информации Дальневосточной транспортной прокуратуры, причиной случившегося стала техническая неисправность. На борту находились 335 пассажиров.