Бывший директор Иркутского научного центра СО РАН получил условный срок за превышение полномочий

Следствие и суд установили, что мужчина, работая в должности директора Иркутского научного центра с июля 2020 года по апрель 2021-го, изготовил и предоставил в Минобрнауки РФ отчет о научно-исследовательской работе в рамках исполнения государственного задания, связанной в том числе с изучением проблем Байкальской природной территории. Однако переданный в министерство документ не соответствовал ни целям, ни задачам государственного задания, а результаты исследований оказались необоснованными.
В результате умышленных преступных действий директора ИНЦ СО РАН федеральному бюджету был причинен ущерб на сумму более 14,5 миллионов рублей. Свыше 5 миллионов рублей из этой суммы подсудимый возместил добровольно. На сумму оставшейся части ущерба наложили арест на имущество мужчины.
Приговором суда подсудимый признан виновным, судом ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года, с лишением права заниматься деятельностью в сфере выполнения государственных заданий, — говорится в сообщении СУ СК РФ по Иркутской области.