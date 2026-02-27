Бывший директор Иркутского научного центра СО РАН получил условный срок за превышение полномочий

Следствие и суд установили, что мужчина, работая в должности директора Иркутского научного центра с июля 2020 года по апрель 2021-го, изготовил и предоставил в Минобрнауки РФ отчет о научно-исследовательской работе в рамках исполнения государственного задания, связанной в том числе с изучением проблем Байкальской природной территории. Однако переданный в министерство документ не соответствовал ни целям, ни задачам государственного задания, а результаты исследований оказались необоснованными.