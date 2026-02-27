Ричмонд
Бывший директор Иркутского научного центра СО РАН получил условный срок за превышение полномочий

Свердловский районный суд Иркутска вынес приговор бывшему руководителю Иркутского научного центра Сибирского отделения Российской Академии Наук (ИНЦ СО РАН). Его признали виновным в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на прокуратуру Приангарья и областной Следком.

Источник: ТК Город

Следствие и суд установили, что мужчина, работая в должности директора Иркутского научного центра с июля 2020 года по апрель 2021-го, изготовил и предоставил в Минобрнауки РФ отчет о научно-исследовательской работе в рамках исполнения государственного задания, связанной в том числе с изучением проблем Байкальской природной территории. Однако переданный в министерство документ не соответствовал ни целям, ни задачам государственного задания, а результаты исследований оказались необоснованными.

В результате умышленных преступных действий директора ИНЦ СО РАН федеральному бюджету был причинен ущерб на сумму более 14,5 миллионов рублей. Свыше 5 миллионов рублей из этой суммы подсудимый возместил добровольно. На сумму оставшейся части ущерба наложили арест на имущество мужчины.

Приговором суда подсудимый признан виновным, судом ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года, с лишением права заниматься деятельностью в сфере выполнения государственных заданий, — говорится в сообщении СУ СК РФ по Иркутской области.