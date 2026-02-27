«Обещал больше не ездить»: новые детали по делу подростка, сбившего инспектора в Ташкенте

Выяснилось, что это далеко не первый его конфликт с законом. Ранее он уже привлекался за управление автомобилем без водительских прав и даже проходил профилактическую беседу в правоохранительных органах, где, как водится, «пообещал больше так не делать».
Как показывает практика, публичные раскаяния на камеру, ставшие в нашей стране уже почти обязательным элементом после громких правонарушений, работают слабо. По крайней мере, в данном случае выводов сделано не было.
Ещё более тревожные цифры связаны с самим автомобилем. За последние два года машина совершила 37 нарушений правил дорожного движения. Кроме того, 18 раз за рулём этого авто задерживали лиц, не имеющих права управления. Иными словами, история системная и к дисциплине на дороге она явно отношения не имеет.
Правоохранители сообщили, что 12 сентября 2025 года родители подростка уже привлекались к ответственности за то, что их сын пропускал занятия в школе. А 8 января этого года их снова привлекли по статье 47 Кодекса об административной ответственности за то, что подросток самовольно управлял автомобилем и совершил грубое нарушение ПДД. Тогда с семьёй провели профилактическую беседу. Но, как видно, безрезультатно.
Автомобиль принадлежит Лейле Атадияновой 2002 года рождения (23 или 24 года). Фактически безответственность владельца и игнорирование требований закона создали условия, при которых несовершеннолетний снова оказался за рулём и это закончилось серьёзным ДТП.
Сам подросток вновь попросил прощения у всех и заявил, что раскаивается.
«В прошлый раз меня предупреждали сотрудники, я обещал больше не водить машину. Но всё равно грубо нарушил и снова сел за руль. Всё сделал неправильно. Я раскаиваюсь и лично попрошу прощения у пострадавшего сотрудника и его семьи», — отметил он. Однако в этот раз вряд ли одних слов будет достаточно.
Отец подростка Зафаржон Кучкунов (1979 года рождения) заявил, что не знал о том, что сын взял автомобиль, но также принёс извинения пострадавшему и его семье.
«В тот день сын взял машину с другом, я об этом не знал. Он причинил серьёзный вред сотруднику. Прошу прощения у него, у его родителей и у всего народа. В сентябре к нам уже применяли меры из-за пропусков школы, в январе нас повторно предупреждали и проводили профилактическую беседу. Мы не сделали выводов. Сегодня из-за моей невнимательности и отсутствия контроля я оказался на скамье следствия. Мой сын мог стать убийцей. Обращаюсь ко всем родителям — делайте выводы из нашей ситуации. Закон обязателен для всех», — сказал он.
По данному факту прокуратурой Мирабадского района возбуждено уголовное дело по статье 266 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств). Ведутся следственные действия.