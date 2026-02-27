«Обещал больше не ездить»: новые детали по делу подростка, сбившего инспектора в Ташкенте

«В тот день сын взял машину с другом, я об этом не знал. Он причинил серьёзный вред сотруднику. Прошу прощения у него, у его родителей и у всего народа. В сентябре к нам уже применяли меры из-за пропусков школы, в январе нас повторно предупреждали и проводили профилактическую беседу. Мы не сделали выводов. Сегодня из-за моей невнимательности и отсутствия контроля я оказался на скамье следствия. Мой сын мог стать убийцей. Обращаюсь ко всем родителям — делайте выводы из нашей ситуации. Закон обязателен для всех», — сказал он.