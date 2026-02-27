Пассажирский лайнер выкатился за пределы полосы в Пулково. Видео © Telegram / Северо-Западная транспортная прокуратура.
Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности полётов и соблюдения прав пассажиров.
Ранее в аэропорту Ярославля сняли ограничения на полёты спустя четыре часа после их введения. Меры действовали с полуночи и вводились для обеспечения безопасности полётов. В течение нескольких часов воздушная гавань работала в особом режиме, после чего меры были отменены.
