Пассажирский лайнер выкатился за пределы полосы в Пулково

Ранее в аэропорту Ярославля сняли ограничения на полёты спустя четыре часа после их введения. Меры действовали с полуночи и вводились для обеспечения безопасности полётов. В течение нескольких часов воздушная гавань работала в особом режиме, после чего меры были отменены.