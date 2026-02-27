Приговор вынесли по делу о массовом пищевом отравлении в кафе в Братске

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, следствием и судом было установлено, что в июне 2024 года женщина работала адмнистратором-поваром в одном из кафе Братска. Осужденная не обеспечила соблюдение санитарно-эпидемиологических правил при приготовлении и выдаче пищи. Действия фигурантки привели к возникновению и распространению массового инфекционного заболевания среди посетителей, употреблявших блюда заведения. В результате нарушения 41 клиент кафе, в том числе девять несовершеннолетних, обратился за медицинской помощью.