Приговор вынесли по делу о массовом пищевом отравлении в кафе в Братске

IrkutskMedia, 27 февраля. Братский городской суд огласил приговор по уголовному делу в отношении 45-летней местной жительницы. Женщину признали виновной в нарушении санитарно-эпидемиологических правил, которое повлекло за собой массовое отравление людей.
Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, следствием и судом было установлено, что в июне 2024 года женщина работала адмнистратором-поваром в одном из кафе Братска. Осужденная не обеспечила соблюдение санитарно-эпидемиологических правил при приготовлении и выдаче пищи. Действия фигурантки привели к возникновению и распространению массового инфекционного заболевания среди посетителей, употреблявших блюда заведения. В результате нарушения 41 клиент кафе, в том числе девять несовершеннолетних, обратился за медицинской помощью.
В пресс-службе прокуратуры Иркутской области, уточнили, что посетители получили заражение бактерией «сальмонелла».
Осужденная вину в преступлении не признала. Собранные следственным отделом по городу Братску СУ СК России по Иркутской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора. С учётом мнения прокурора женщине выписали штраф в размере 600 тысяч рублей.
Ранее агентство сообщало, что прокуратура обратилась в суд с исками о взыскании с владельца кафе в Братске компенсации морального вреда на общую сумму 225 тысяч рублей в пользу троих детей. Суд удовлетворил требования надзорного ведомства в полном объёме.
Ранее агентство сообщало, что кафе «Мехико» на улице Энгельса в Братске закрыли после массового отравления. Суд удовлетворил заявление прокуратуры о запрете работы организации общепита при рассмотрении иска прокурора с требованием приостановить функционирование заведения до устранения нарушений. Мера будет действовать до вступления в силу решения суда по иску, находящемуся на рассмотрении.
Ранее правоохранители совместно со специалистами Роспотребнадзора проверили соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства. Установлено, что после посещения кафе несколько граждан, в том числе восемь несовершеннолетних, обратились к врачам с жалобами на пищевое отравление.
Заведение работало с нарушением закона — в нем не проводился производственный контроль, не обеспечивалась последовательность поточных процессов сырья и готовой продукции, в холодильниках хранилась немаркированная продукция. Кроме того, отсутствовали условия для личной гигиены сотрудников, дезинфекции посуды и помещения. Региональный Роспотребнадзор выявил у нескольких обратившихся ДНК сальмонелл.
Напомним, что в августе 2025 года уголовное дело в отношении повара-администратора кафе «Мехико» поступило в Братский городской суд. Женщина обвиняется в нарушении санитарно-эпидемиологических правил, которое повлекло по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создало угрозу наступления таких последствий.