Норильчанину грозит до 12 лет тюрьмы за коммерческий подкуп в 14 млн рублей

Как рассказали в полиции, в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники МВД выяснили, что руководитель фирмы, занимающейся строительством, потребовал от главного инженера подрядной организации деньги за обещание помогать и «закрывать глаза» на некоторые детали в документах.