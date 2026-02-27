Ричмонд
Норильчанину грозит до 12 лет тюрьмы за коммерческий подкуп в 14 млн рублей

Факт передачи денег был задокументирован оперативниками экономической безопасности и противодействия коррупции норильской полиции.

Источник: Freepik

В Норильске задержали главу строительной организации, предпринявшего попытку обогатиться на 14 млн рублей за «покровительство и попустительство при подписании счетов на оплату выполненных работ и затрат».

Как рассказали в полиции, в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники МВД выяснили, что руководитель фирмы, занимающейся строительством, потребовал от главного инженера подрядной организации деньги за обещание помогать и «закрывать глаза» на некоторые детали в документах.

«Факт передачи денег был задокументирован оперативниками экономической безопасности и противодействия коррупции норильской полиции. Сотрудники ОВД при поддержке бойцов СОБР Росгвардии задержали мужчину 1984 года рождения», — рассказали в МВД.

Следователи возбудили в отношении главы фирмы уголовное дело. Ему грозит до 12 лет лишения свободы. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.