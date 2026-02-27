В Новосибирской области директор ПАТП выписывал себе премии на миллион

Искитимский районный суд вынес приговор бывшему директору муниципального казённого предприятия ПАТП Андрею Козлову. Его признали виновным в присвоении бюджетных средств в особо крупном размере с использованием служебного положения.
Как установил суд, в 2022 году Козлов, занимая должность руководителя, регулярно начислял себе незаконные премии и доплаты. «Под видом начисления самому себе незаконных премий и доплат за увеличенный объём работ подсудимый присвоил средства предприятия на общую сумму свыше 1,1 миллиона рублей», — сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.
Противоправную деятельность чиновника выявили и пресекли сотрудники УФСБ России по Новосибирской области. Суд назначил Козлову наказание в виде трёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Кроме того, суд полностью удовлетворил гражданский иск предприятия — осуждённый обязан возместить всю сумму ущерба.