В Уфе будут судить бизнесвумен, чей батут перевернулся и травмировал детей

Прокуратура Ленинского района Уфы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против жительницы Белебея. Женщину обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.
Напомним, инцидент произошел 27 августа 2025 года. Индивидуальный предприниматель организовала развлечения для детей на надувной горке, установленной во дворе многоквартирного дома на улице Летчиков. Как выяснило следствие, женщина нарушила целый ряд требований: не получила разрешение от уполномоченных органов, не закрепила оборудование должным образом, не следила за его состоянием, не использовала прибор для измерения скорости ветра. Несмотря на неблагоприятные погодные условия, она продолжала оказывать услуги.
В результате порыва ветра батут перевернулся вместе с детьми. Пятилетняя девочка получила тяжелые травмы, еще одна трехлетняя малышка отделалась ушибами.
Обвиняемая полностью признала свою вину. Уголовное дело направят в Ленинский районный суд Уфы для рассмотрения по существу.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.