В Уфе будут судить бизнесвумен, чей батут перевернулся и травмировал детей

Напомним, инцидент произошел 27 августа 2025 года. Индивидуальный предприниматель организовала развлечения для детей на надувной горке, установленной во дворе многоквартирного дома на улице Летчиков. Как выяснило следствие, женщина нарушила целый ряд требований: не получила разрешение от уполномоченных органов, не закрепила оборудование должным образом, не следила за его состоянием, не использовала прибор для измерения скорости ветра. Несмотря на неблагоприятные погодные условия, она продолжала оказывать услуги.