Оказались в ловушке кабальных условий: арестован казахстанец, получивший 1,8 млрд тенге

В период с 2013 по 2025 годы подозреваемый систематически выдавал денежные займы физическим и юридическим лицам под проценты с залогом имущества без соответствующей лицензии. Для придания сделкам видимости законности он указывал суммы, значительно превышающие фактические, включая заранее начисленные вознаграждения. Ежемесячное вознаграждение составляло от 5 до 10% от суммы займа, что эквивалентно 60−120% годовых.
Также оформлялись фиктивные договоры купли-продажи имущества для маскировки займов и обеспечения их возврата. Преступный доход превысил 1,8 млрд тенге. Жертвы, надеясь на быструю финансовую помощь, столкнулись с чрезмерными процентами и угрозой утраты имущества.
Подозреваемый применял физическое насилие и психологическое давление на заемщиков для принуждения к передаче средств или недвижимости. Он инициировал судебные разбирательства, в результате которых одна и та же сумма в 11 млн тенге была взыскана дважды на основании разных документов. Суду умышленно не предоставлялись сведения о фактическом исполнении обязательств.
С санкции суда наложен арест на имущество, приобретенное на преступные доходы, общей стоимостью 1,1 млрд тенге. Среди арестованного имущества — 2 квартиры, 2 жилых дома, земельный участок и автомашины «LAND ROVER RANGE ROVER» и «HYUNDAI STARIA».
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Уголовное дело направлено в суд. Иная информация разглашению не подлежит.