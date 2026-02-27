Оказались в ловушке кабальных условий: арестован казахстанец, получивший 1,8 млрд тенге

Подозреваемый применял физическое насилие и психологическое давление на заемщиков для принуждения к передаче средств или недвижимости. Он инициировал судебные разбирательства, в результате которых одна и та же сумма в 11 млн тенге была взыскана дважды на основании разных документов. Суду умышленно не предоставлялись сведения о фактическом исполнении обязательств.