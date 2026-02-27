Группа рецидивистов убила собаку в Шелехове

Ранее агентство сообщало, что летом прошлого года в Смоленщине в Иркутском районе неизвестный подъехал к лежащей собаке и выстрелил в неё из ружья два раза. Когда злоумышленник уезжал, животное было ещё живо. Полицейские установили и доставили в органы внутренних дел предполагаемых участников инцидента. По словам задержанных, собаку самый старший из них ликвидировал после того, как она покусала домашний скот и проявляла агрессию к людям.

Напомним, что женщина, ставшая очевидцем жестокого убийства бездомной собаки, рассказала о поступающих в ее адрес угрозах и обвинениях. Как сообщила местная жительница корр. ИА IrkutskMedia, в комментариях под видео, на котором мужчина застрелил собаку, пользователи соцсетей называли женщину «заказчицей» расправы над животным.