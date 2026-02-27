Экс-главу военного медцентра Кувшинова оставили под домашним арестом

Следствие считает, что в 2022 году 9-й ЛДЦ заключил контракты с компаниями «Дельрус» и «ТДА-Сервис» на поставку медицинского оборудования на сумму свыше 100 млн рублей. Стоимость закупок, по версии обвинения, была завышена. Ущерб оценивается более чем в 57 млн рублей.