Экс-главу военного медцентра Кувшинова оставили под домашним арестом

Хамовнический суд Москвы начал рассматривать уголовное дело о коррупции в отношении бывшего начальника 9-го лечебно-диагностического центра Минобороны РФ Константина Кувшинова. Об этом передает ТАСС.
По данным агентства, суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и продлил генерал-майору меру пресечения в виде домашнего ареста до 10 августа. Защита настаивала на более мягкой мере сроком на шесть месяцев.
Следствие считает, что в 2022 году 9-й ЛДЦ заключил контракты с компаниями «Дельрус» и «ТДА-Сервис» на поставку медицинского оборудования на сумму свыше 100 млн рублей. Стоимость закупок, по версии обвинения, была завышена. Ущерб оценивается более чем в 57 млн рублей.
Фигурантами дела также проходят заместитель Кувшинова Ирина Кирсанова, представители поставщиков Александр Хоцин и Игорь Игнатов. В материалах упоминается предприниматель Владимир Богданов — при обыске у него обнаружили незаконно хранящееся оружие.
Кувшинов заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Он признал вину и дал показания на других участников дела. Прокуратура просит рассмотреть процесс в особом порядке.
