Под Новосибирском женщину во второй раз будут судить за неуплату алиментов

44-летняя женщина, лишенная родительских прав, скрывалась от наказания, ее дважды объявляли в розыск.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирской области мать, имеющая долг по алиментам, снова оказалась на скамье подсудимых. Ранее она уже получала срок, но скрылась и была задержана в Новосибирске. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по Новосибирской области.

Жительница села Булатово лишена родительских прав и обязана платить алименты дочери. После первого уголовного дела ей назначили 8 месяцев исправительных работ, но женщина не приступила к наказанию и скрылась.

В октябре 2025 года ее задержали на станции метро «Площадь Маркса» и поместили в СИЗО. Однако в декабре она вновь не явилась в суд и была объявлена в федеральный розыск.

В феврале 2026 года неплательщицу задержали полицейские. Суд назначил ей 5 суток ареста за уклонение от наказания.

Теперь против нее возбуждено новое уголовное дело за очередной период неуплаты алиментов. Санкция статьи предусматривает до одного года лишения свободы.