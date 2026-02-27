Под Новосибирском женщину во второй раз будут судить за неуплату алиментов

В Новосибирской области мать, имеющая долг по алиментам, снова оказалась на скамье подсудимых. Ранее она уже получала срок, но скрылась и была задержана в Новосибирске. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по Новосибирской области.
Жительница села Булатово лишена родительских прав и обязана платить алименты дочери. После первого уголовного дела ей назначили 8 месяцев исправительных работ, но женщина не приступила к наказанию и скрылась.
В октябре 2025 года ее задержали на станции метро «Площадь Маркса» и поместили в СИЗО. Однако в декабре она вновь не явилась в суд и была объявлена в федеральный розыск.
В феврале 2026 года неплательщицу задержали полицейские. Суд назначил ей 5 суток ареста за уклонение от наказания.
Теперь против нее возбуждено новое уголовное дело за очередной период неуплаты алиментов. Санкция статьи предусматривает до одного года лишения свободы.