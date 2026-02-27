Таможня задержала фуру с нелегальными товарами под Минском на 2,5 млн рублей

Таможня задержала фуру с нелегальными товарами под Минском на 2,5 миллиона рублей. Подробности сообщает Государственный таможенный комитет.
В ведомстве уточнили, что в Беларусь намеревались ввезти более 134 тысяч единиц различных товаров, которые предназначены для физлиц.
Большегруз, который принадлежит белорусскому перевозчику, был остановлен сотрудниками Оперативной таможни во время проведения специальных мероприятий в Минской области. Фура приехала из России.
В момент проверки сотрудники установили, что товары не были доставлены в места проведения контроля. В ГТК заметили, что это является обязательным условием.
«Стоимость ввезенных табачных изделий, жидкостей с запахом, аналогичным спиртовому, БАДов, одежды, обуви, продуктов питания, автомобильных запчастей и многого другого составила более 2,5 миллиона рублей», — привели подробности в ведомстве.
В отношении перевозчика был начат административный процесс по статье 13.36 Кодекса об административных правонарушениях.
