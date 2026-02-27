«Вспороли живот и бросили умирать в старом холодильнике»: живодеры жестоко расправились с собакой

В Шелехове задержали жителей, которые убили собаку. Днями ранее в социальных сетях появилось жуткое фото животного, которое лежит мертвое на улице в старом холодильнике. По словам жителей 10-го квартала, неизвестные вспороли собаке живот и бросили на придомовой территории.
Полицейские изучили информацию и в течение нескольких часов установили личности людей, которые могли быть причастны к делу.
— Подозреваемыми оказались двое мужчин и женщина в возрасте 30 и 46 лет. Они не стали отрицать содеянного, — рассказали КП-Иркутск в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
Подозреваемыми оказались двое мужчин и женщина в возрасте 30 и 46 лет ГУ МВД по Иркутской области.
Известно, что все эти люди уже привлекались к уголовной ответственности. Сейчас по этому делу проводится проверка, и назначена экспертиза.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Усть-Куте 60-летний мужчина попал под колеса «Камаза», когда переходил дорогу вне «зебры». Пешеход погиб на месте аварии.