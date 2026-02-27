Уроженка Новосибирска погибла при крушении вертолёта в Амурской области

В Амурской области при крушении вертолёта погибла Валерия Дмитриева — уроженка Новосибирска, сотрудник органов внутренних дел. Об этом сообщили в УМВД России по Амурской области.
Трагедия произошла 19 февраля: вертолёт, на борту которого находилась Валерия с коллегами, выполнял служебное задание. Через двое суток спасателям удалось обнаружить тело погибшей.
С 2020 года Дмитриева работала в полиции Амурской области, занимая руководящую должность в отделе участковых уполномоченных и подразделении по делам несовершеннолетних.
У погибшей остались муж и малолетний сын.
