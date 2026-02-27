Ричмонд
+5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уроженка Новосибирска погибла при крушении вертолёта в Амурской области

Трагедия произошла 19 февраля: вертолёт, на борту которого находилась Валерия Дмитриева с коллегами, выполнял служебное задание.

Источник: Reuters

В Амурской области при крушении вертолёта погибла Валерия Дмитриева — уроженка Новосибирска, сотрудник органов внутренних дел. Об этом сообщили в УМВД России по Амурской области.

Трагедия произошла 19 февраля: вертолёт, на борту которого находилась Валерия с коллегами, выполнял служебное задание. Через двое суток спасателям удалось обнаружить тело погибшей.

С 2020 года Дмитриева работала в полиции Амурской области, занимая руководящую должность в отделе участковых уполномоченных и подразделении по делам несовершеннолетних.

У погибшей остались муж и малолетний сын.

Ранее АиФ-Новосибирск писал, что в Новосибирской области из-за схода снега с крыши погиб человек.