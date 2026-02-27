Ричмонд
Таксист из Новосибирска осужден за кражу денег с найденного платежного стикера

Суд дал два года условно.

Источник: Комсомольская правда

В Карасукском районе вынесли приговор водителю такси, который похитил деньги с банковского счета пассажирки через найденный в машине платежный стикер. Ущерб составил почти 4 тысячи рублей. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции по Новосибирской области.

Инцидент произошел 31 мая 2025 года в Новосибирске. После поездки водитель обнаружил на заднем сиденье телефон с прикрепленным платежным стикером. Родственница пассажирки дозвонилась до него и попросила вернуть забытую вещь, мужчина пообещал.

Однако по дороге к границе с Казахстаном он решил воспользоваться стикером и расплачивался им в магазинах, кафе и на АЗС. Всего списал 3 910 рублей.

Суд признал таксиста виновным по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ и приговорил к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1,5 года.