Таксист из Новосибирска осужден за кражу денег с найденного платежного стикера

В Карасукском районе вынесли приговор водителю такси, который похитил деньги с банковского счета пассажирки через найденный в машине платежный стикер. Ущерб составил почти 4 тысячи рублей. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции по Новосибирской области.
Инцидент произошел 31 мая 2025 года в Новосибирске. После поездки водитель обнаружил на заднем сиденье телефон с прикрепленным платежным стикером. Родственница пассажирки дозвонилась до него и попросила вернуть забытую вещь, мужчина пообещал.
Однако по дороге к границе с Казахстаном он решил воспользоваться стикером и расплачивался им в магазинах, кафе и на АЗС. Всего списал 3 910 рублей.
Суд признал таксиста виновным по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ и приговорил к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1,5 года.