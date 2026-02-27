Экстремиста задержали сразу при выходе из тюрьмы на свободу в Екатеринбурге

В Екатеринбурге правоохранительные органы провели совместную операцию и задержали осужденного сразу после выхода из исправительной колонии строгого режима ИК-10. Об этом в пятницу, 27 февраля, пишет агентство Ura.ru.
Основанием для задержания стало постановление о возбуждении нового уголовного дела, вынесенное следственным подразделением УФСБ России по Свердловской области всего за четыре дня до освобождения осужденного. Его подозревают в преступлении по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ — «Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в террористическую деятельность».
План задержания был заранее согласован с УФСБ. В день выхода из колонии сотрудники правоохранительных органов контролировали обстановку возле ИК-10, бойцы спецподразделения «Россы» обеспечивали прикрытие группы захвата. Задержание прошло спокойно, без применения оружия и пострадавших. После этого фигуранта доставили в следственное подразделение УФСБ, уточняется в публикации.
