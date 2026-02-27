Экстремиста задержали сразу при выходе из тюрьмы на свободу в Екатеринбурге

Признанную умершей экс-замминистра ЖКХ Астраханской области Марианну Ступину нашли целой и невредимой. Оказалось, что она инсценировала смерть, чтобы не попасть в тюрьму за хищения. Теперь Ступину отправили отбывать приговор, вынесенный ей за хищения в 2012 году. Подробности этой истории — в материале «Вечерней Москвы».