Умер Михаил Михайлов, главарь люберецкой ОПГ по кличке «Не буди»

Михаил Михайлов умер в возрасте 65 лет.

Умер главарь люберецкой ОПГ Михаил Михайлов по кличке «Не буди». Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, 65-летний криминальный авторитет скончался в ИК-6 в рабочем поселке Торбеево в Мордовии. Там он отбывал пожизненное наказание за жестокие убийства. Причиной смерти названа острая сердечная недостаточность.

Тело несколько дней назад вывезли из колонии и похоронили в Люберцах. Транспортировка, как утверждается, обошлась родственникам примерно в 150 тысяч рублей.

Прозвище «Не буди» Михайлов получил из-за татуировки на веках. Свою группировку он создал в 2002 году. Она не имела официального названия и не была связана с люберецкой ОПГ 1990-х годов. По данным следствия, банда совершила серию разбойных нападений и заказных убийств.

Суд установил причастность Михайлова как минимум к шести убийствам, совершенным в 2002—2008 годах. В 2015 году он был приговорен к пожизненному заключению.

Тем временем Верховный суд России отказался смягчать наказание киллеру Аслану Гагиеву, известному как Джако. Его признали организатором одного из самых кровавых преступных сообществ в новейшей истории страны. По данным следствия, на счету банды около 60 жертв. В 2023 году Гагиев получил пожизненный срок.