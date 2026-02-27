В Артеме отпечатки пальцев помогли полиции найти вора электроники

В Артеме сотрудники полиции раскрыли серию краж из магазина цифровой техники благодаря отпечаткам пальцев, оставленным злоумышленником на месте преступления. Криминалистическая экспертиза помогла оперативно установить и задержать подозреваемого. Об этом сообщили в полиции Приморья.
Это произошло в одном из магазинов электроники Артема, откуда неизвестный похитил товар. Прибывшие на вызов полицейские и эксперт-криминалист тщательно осмотрели помещение. Специалисту удалось изъять следы рук, которые, как показала дальнейшая дактилоскопическая экспертиза, принадлежали ранее судимому за кражи 44-летнему местному жителю.
Личность злоумышленника была установлена, после чего оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого. В отделе полиции мужчина сознался в содеянном. Выяснилось, что это была не единственная его кража — задержанный признался в хищении трех жестких дисков на общую сумму 44 тысячи рублей. Похищенное он уже успел продать, а вырученные деньги потратил.
В отношении артемовца возбуждены уголовные дела по статье «Кража». Сейчас он находится под подпиской о невыезде, полиция проверяет его на причастность к другим подобным преступлениям в городе. Расследование продолжается.