В Артеме отпечатки пальцев помогли полиции найти вора электроники

Личность злоумышленника была установлена, после чего оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого. В отделе полиции мужчина сознался в содеянном. Выяснилось, что это была не единственная его кража — задержанный признался в хищении трех жестких дисков на общую сумму 44 тысячи рублей. Похищенное он уже успел продать, а вырученные деньги потратил.