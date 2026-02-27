Ричмонд
Лидер «Салавата Юлаева» Евгений Кузнецов выбыл из-за травмы

Виктор Козлов рассказал о состоянии травмированного форварда.

Источник: Комсомольская правда

Главный тренер уфимского «Салавата Юлаева» Виктор Козлов сообщил, что нападающий Евгений Кузнецов получил повреждение. Из-за травмы нижней части тела 33-летний хоккеист пропустил домашний матч с «Трактором». По словам Козлова, форвард должен восстановиться к заключительным выездным играм сезона на Дальнем Востоке.

Напомним, Евгений Кузнецов пополнил состав уфимской команды в январе этого года. За это время обладатель Кубка Стэнли провел в составе «Салавата» 12 матчей, набрав 14 очков — четыре гола и десять голевых передач.

