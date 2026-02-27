Генпрокуратура потребовала изъять имущество у экс-замглавы МВД Дагестана

В поданном в Дорогомиловский суд Москвы иске Генпрокуратура потребовала обратить в доход государства изъятую в его квартире в Махачкале в ходе следственных действий серебряную посуду — два чайных сервиза на 6 персон каждый, водочный набор на три персоны в фирменных заводских упаковках, четыре серебряных кувшина, конфетницу, два серебряных подноса и 30 серебряных рюмок, а также восемь дорогостоящих наручных часов стоимостью от 51 тыс. до 1 млн рублей в том числе торговых марок Cartier, OMEGA и TAG Heuer, драгоценные украшения. Общая стоимость изъятого в квартире имущества оценена в 8,4 млн рублей, там же были изъяты и наличные денежные средства на 516 тыс. рублей.