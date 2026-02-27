Генпрокуратура потребовала изъять имущество у экс-замглавы МВД Дагестана

По словам источника, прокурорской проверкой, проведенной после задержания Исмаилова по делу о получении взяток, у него было «установлено наличие имущества общей стоимостью 533 674 459 рублей, что многократно превышает сумму его дохода за 2010−2022 годы». При этом с 2010 по 2022 год Исмаиловым был задекларирован доход, включая зарплату, пенсию участника боевых действий, детские пособия и проценты по банковским вкладам, в размере 19,6 млн рублей, доход его супруги — 3,3 млн рублей.
Серебряная посуда и часы
В поданном в Дорогомиловский суд Москвы иске Генпрокуратура потребовала обратить в доход государства изъятую в его квартире в Махачкале в ходе следственных действий серебряную посуду — два чайных сервиза на 6 персон каждый, водочный набор на три персоны в фирменных заводских упаковках, четыре серебряных кувшина, конфетницу, два серебряных подноса и 30 серебряных рюмок, а также восемь дорогостоящих наручных часов стоимостью от 51 тыс. до 1 млн рублей в том числе торговых марок Cartier, OMEGA и TAG Heuer, драгоценные украшения. Общая стоимость изъятого в квартире имущества оценена в 8,4 млн рублей, там же были изъяты и наличные денежные средства на 516 тыс. рублей.
Недвижимость
Кроме того, проверка установила, что Исмаилов является собственником и фактическим владельцем восьми земельных участков, пяти зданий в Дербенте и Махачкале, а также квартиры в Москве и шести иномарок, которые были приобретены в 2020—2023 годах и оформлялись на четверых аффилированных ему лиц, ставшими также отвечиками по иску. Рыночная стоимость объектов недвижимости, по данным прокуратуры, на момент их приобретения составляла 524 млн руб., автомобилей — 15 млн руб.
Как отмечается в иске, соответчики по иску признали, что земельные участки и три дома в Дербенте оформили на себя номинально и фактическим их владельцем является Исмаилов, но остальные зарегистрированные на них объекты недвижимости и автомобили были приобретены ими на собственные денежные средства. Но как установила проверка, доход этих лиц «не позволял им приобрести указанное дорогостоящее имущество весь период их трудовой деятельности», отметил источник.
Личное обогащение
В иске Генпрокуратуры отмечается, что став с с 4 декабря 2019 года заместителем министра внутренних дел по Республике Дагестан — начальником следственного управления, Исмаилов «решил использовать свои полномочия с целью личного обогащения как своего, так и своих родственников», нарушая установленные антикоррупционные требования и ограничения. В связи с этим Генпрокуратура потребовала обратить имущество, в отношении которого не представлены доказательства его приобретения на законные доходы, в доход государства.
Иск подлежал рассмотрению в Дербентском городском суде, но Верховный суд удовлетворил ходатайство об изменении территориальной подсудности, направив для рассмотрения в Дорогомиловский районный суд Москвы.
Дело о взятках
В Перовском суде Москвы с сентября прошлого года рассматривается уголовное дело в отношении Рифата Исмаилова, его бывшего заместителя — замначальника следственного управления МВД Дагестана Далгата Абдулгапурова, нескольких следователей и двух коммерсантов. Исмаилову и Абдулгапурову вменяется два эпизода получения взяток на 1,3 млн руб.
Исмаилов, который находится под стражей с 8 ноября 2023 года, заявил в суде, что не признает вину ни по одному из пунктов обвинения, что никто из следователей, попавшихся на взятках, не дал показаний, что действовал по его приказу, и предположил, что уголовное дело в отношении него — «месть или оговор» со стороны лиц, находившихся под следствием.