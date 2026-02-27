Найденную после похищения в Смоленске девочку скоро передадут семье

Найденная после похищения девочка в Смоленске еще не встретилась с мамой, но ее скоро передадут семье. Об этом в пятницу, 27 февраля, сообщили в силовых структурах региона.
— С мамой девочка еще не встретилась, ее должны скоро передать семье, — цитирует силовиков РИА Новости.
Пропавшую в Смоленске нашли живой на третий день поисков. Волонтеры рассказали о ее состоянии.
По неподтвержденным данным, предполагаемый похититель ранее был судим. Также в СМИ появилась информация, что он следил за ней около полугода.
Мужчина, похитивший девочку, отказался от дачи показаний. Он заявил о желании привлечь к делу адвоката.