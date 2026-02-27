Ричмонд
+6°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Найденную после похищения в Смоленске девочку скоро передадут семье

Найденная после похищения девочка в Смоленске еще не встретилась с мамой, но ее скоро передадут семье. Об этом в пятницу, 27 февраля, сообщили в силовых структурах региона.

Найденная после похищения девочка в Смоленске еще не встретилась с мамой, но ее скоро передадут семье. Об этом в пятницу, 27 февраля, сообщили в силовых структурах региона.

— С мамой девочка еще не встретилась, ее должны скоро передать семье, — цитирует силовиков РИА Новости.

Пропавшую в Смоленске нашли живой на третий день поисков. Волонтеры рассказали о ее состоянии.

По неподтвержденным данным, предполагаемый похититель ранее был судим. Также в СМИ появилась информация, что он следил за ней около полугода.

Мужчина, похитивший девочку, отказался от дачи показаний. Он заявил о желании привлечь к делу адвоката.