Подрядчика будут судить из-за того, что на ребёнка упали ворота

В Яковлевском районе Приморья перед судом предстанет руководитель строительной фирмы, обвиняемый в некачественном монтаже спортивной площадки. Из-за его халатности футбольные ворота опрокинулись на 7-летнего ребёнка, причинив мальчику травмы средней тяжести. Уголовное дело направлено в Арсеньевский городской суд.
Как установило следствие, в 2024 году компания заключила муниципальный контракт с администрацией Яковлевского округа на обустройство спортивного объекта в селе Яковлевка. Однако при установке футбольных ворот подрядчик нарушил технические условия: бетонные закладные, необходимые для надёжной фиксации конструкции, залиты не были.
Из-за отсутствия должного крепления ворота потеряли устойчивость и упали на игравшего рядом мальчика. Ребёнок получил травмы, квалифицированные как вред здоровью средней тяжести. Инцидент стал основанием для возбуждения уголовного дела по факту выполнение работ, опасных для жизни и здоровья потребителей.
Помимо уголовного преследования подрядчика, прокуратура взяла на контроль проверку действий чиновников, принявших опасный объект. В отношении должностных лиц может быть возбуждено дело по факту халатности. Ведомство также добивается компенсации морального вреда для пострадавшей семьи в порядке гражданского судопроизводства.