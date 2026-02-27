Подрядчика будут судить из-за того, что на ребёнка упали ворота

Как установило следствие, в 2024 году компания заключила муниципальный контракт с администрацией Яковлевского округа на обустройство спортивного объекта в селе Яковлевка. Однако при установке футбольных ворот подрядчик нарушил технические условия: бетонные закладные, необходимые для надёжной фиксации конструкции, залиты не были.