Пожизненно осужденный главарь люберецкой ОПГ умер в мордовской колонии

В Мордовии умер осужденный на пожизненный срок Михаил Михайлов, известный в криминальной среде по кличке Не буди. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
По информации источника, 65-летний уроженец Люберец скончался в ИК-6 в рабочем поселке Торбеево, где отбывал наказание. Предварительной причиной смерти названа острая сердечная недостаточность. Тело вывезли из колонии несколько дней назад, после чего его доставили в Московскую область.
По данным SHOT, транспортировка из Мордовии обошлась родственникам примерно в 150 тыс. рублей. Похороны прошли в Люберцах.
Михайлов организовал свою преступную группу в 2002 году, когда ему был 41 год. Его банда действовала отдельно от известной люберецкой ОПГ 1990-х годов и не имела официального названия. Следствие доказало не менее шести убийств, совершенных участниками группировки в период с 2002 по 2008 год. Речь шла о разбойных нападениях и заказных расправах.
В 2015 году суд приговорил Михайлова к пожизненному лишению свободы. Наказание он отбывал в колонии особого режима в Мордовии.
Читайте также: МВД показало видео с найденной девочкой в Смоленске.