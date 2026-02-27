Пожизненно осужденный главарь люберецкой ОПГ умер в мордовской колонии

Михайлов организовал свою преступную группу в 2002 году, когда ему был 41 год. Его банда действовала отдельно от известной люберецкой ОПГ 1990-х годов и не имела официального названия. Следствие доказало не менее шести убийств, совершенных участниками группировки в период с 2002 по 2008 год. Речь шла о разбойных нападениях и заказных расправах.