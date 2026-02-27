Два человека пострадали при пожаре на севере Москвы

Ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии после пожара в жилом доме на улице Лавочкина в Москве, в результате которого пострадали два человека. Об этом в пятницу, 27 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
— В результате пожара пострадали два человека, в частности ребенок. Ребенок находится в тяжелом состоянии, — передает агентство.
Возгорание произошло в 25-этажном жилом комплексе «Янтарный» на улице Лавочкина. По данным СМИ, в квартире на 21 этаже, где произошел пожар, спасатели обнаружили 10-летнего ребенка.
В результате инцидента движение по улице Ляпидевского ограничивали, сейчас проезд открыт.