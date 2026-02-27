Подозреваемый в похищении девочки в Смоленске начал давать показания

Девочку, Александру Фоменкову, искали три дня. Она пропала утром 24 февраля — пошла выгуливать собаку и не вернулась. В итоге ребенка нашли в одной из квартир Смоленска, где также находился мужчина. Последний и был задержан в качестве подозреваемого в похищении.