ГП требует изъять 533 млн рублей у бывшего замглавы МВД Дагестана Исмаилова

За период с 2010 по 2022 год Исмаилов задекларировал чуть более 19,6 миллиона рублей. В эту сумму вошли его зарплата, пенсия как участника боевых действий, детские пособия и проценты по вкладам. Его супруга за это же время официально заработала около 3,3 миллиона рублей.