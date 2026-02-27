ГП требует изъять 533 млн рублей у бывшего замглавы МВД Дагестана Исмаилова

Генеральная прокуратура России обратилась в суд с иском к бывшему заместителю министра внутренних дел Дагестана Руфату Исмаилову. Ведомство требует обратить в доход государства имущество экс-полицейского на общую сумму более 533 миллионов рублей. Как сообщает ТАСС, эту информацию подтвердил источник в правоохранительных органах.
Поводом для иска стала прокурорская проверка, проведенная после задержания Исмаилова по обвинению в коррупции. Выяснилось, что стоимость принадлежащего ему имущества почти в 23 раза превышает его официальные доходы.
За период с 2010 по 2022 год Исмаилов задекларировал чуть более 19,6 миллиона рублей. В эту сумму вошли его зарплата, пенсия как участника боевых действий, детские пособия и проценты по вкладам. Его супруга за это же время официально заработала около 3,3 миллиона рублей.
Напомним, Руфат Исмаилов был задержан в 2023 году. Тогда же силовики провели обыски по месту его жительства и работы. Вскоре после задержания Следственный комитет России вышел в суд с ходатайством об аресте высокопоставленного полицейского. Экс-замминистра стал фигурантом уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере.