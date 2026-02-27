В Омске начался суд над экс-главой УФСИН, которого обвиняют во взятках

По версии следствия, с 2019 по 2023 год чиновник фиктивно трудоустроил знакомого водителем. Тот фактически не работал, а обслуживал служебный катер, на котором начальник катался с друзьями. Заправляли судно за счёт одного из омских СИЗО. Ущерб от этой схемы превысил 2,5 миллиона рублей.