В Омске начался суд над экс-главой УФСИН, которого обвиняют во взятках

В Первомайском районном суде Омска началось рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего начальника регионального УФСИН. Его обвиняют в получении крупной взятки и превышении полномочий с тяжкими последствиями. Об этом сообщает прокуратура Омской области.
По версии следствия, с 2019 по 2023 год чиновник фиктивно трудоустроил знакомого водителем. Тот фактически не работал, а обслуживал служебный катер, на котором начальник катался с друзьями. Заправляли судно за счёт одного из омских СИЗО. Ущерб от этой схемы превысил 2,5 миллиона рублей.
Кроме того, экс-руководитель вывез к себе домой бильярдный стол из ведомственной гостиницы стоимостью более 500 тысяч рублей, а также получил взятку в виде металлического забора на 710 тысяч от подчинённого за покровительство.
Обвиняемый вину не признал и ущерб не возместил. На его имущество на сумму свыше 39 миллионов рублей наложен арест.