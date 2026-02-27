Ричмонд
+4°
переменная облачность
В Таиланде один турист насмерть забил другого из-за аварии со скутером

На Пхукете британец и швед подрались из-за того, что один подрезал другого на скутере. Гражданин Британии погиб.

Британский турист погиб после конфликта со шведом на дороге в Таиланде, мужчины подрались из-за того, что один подрезал другого на скутере, материал из The Sun перевел aif.ru.

Уточняется, что трагедия произошла на Пхукете. 59-летний британец подрезал на скутере 29-летнего гражданина Швеции, между ними началась перепалка. Швед нанес удар в голову жителю Великобритании, тот упал без чувств.

Мужчину госпитализировали в критическом состоянии, он умер в больнице, не приходя в сознание.

«Около 11 часов вечера больница Патонга сообщила полиции, что мужчина скончался», — заявил начальник участка Коракрит Ханкруэа.

По его словам, гражданина Швеции задержали, ему предъявили обвинение в нападении, повлекшем смерть. Мужчине отказали в освобождении под залог. Сейчас правоохранители направили материалы дела в суд.

