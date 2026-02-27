В Индии задержали двух торговцев за обработку фруктов ядом перед продажей

В Индии задержали двух торговцев фруктами, которые посыпали плоды крысиным ядом. Об этом пишет издание The Hindu со ссылкой на полицию.
Речь идет о торговцах с рынка в районе Малад в индийском городе Мумбаи. Крысиным ядом они обрабатывали фрукты прямо перед продажей.
Подозреваемые были задержаны и доставлены в участок. Свои действия они объяснили тем, что пытались таким образом защитить товар от крыс.
«Они сказали, что наносили мазь для крыс, чтобы крысы не касались фруктов», — рассказали изданию в полиции.
Расследование продолжается.
