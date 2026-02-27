Ричмонд
+4°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Индии задержали двух торговцев за обработку фруктов ядом перед продажей

Два продавца фруктов задержаны на рынке в Мумбаи за обработку фруктов крысиным ядом.

Источник: Аргументы и факты

В Индии задержали двух торговцев фруктами, которые посыпали плоды крысиным ядом. Об этом пишет издание The Hindu со ссылкой на полицию.

Речь идет о торговцах с рынка в районе Малад в индийском городе Мумбаи. Крысиным ядом они обрабатывали фрукты прямо перед продажей.

Подозреваемые были задержаны и доставлены в участок. Свои действия они объяснили тем, что пытались таким образом защитить товар от крыс.

«Они сказали, что наносили мазь для крыс, чтобы крысы не касались фруктов», — рассказали изданию в полиции.

Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в Индии две сестры умерли прямо накануне свадьбы.