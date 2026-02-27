Число погибших при взрыве газа в кафе Казахстана выросло до семи

Жертвами взрыва газа и пожара в кафе в Щучинске в Акмолинской области Казахстана стали семь человек, в том числе несовершеннолетняя девочка. Об этом в пятницу, 27 февраля, сообщили в пресс-службе региональной администрации.
«Семь человек погибли (одна из них — 16-летняя девушка). 13 человек находятся в Бурабайской районной больнице. Шесть человек направлены на амбулаторное наблюдение», — сказано в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.
В ведомстве также сообщили, что реанимобиль МЧС в сопровождении врачей транспортировал пять пострадавших в город Кокшетау. К транспортировке также готовят еще двоих жителей.
Уточняется, что на месте происшествия сейчас работают экстренные службы. Устанавливаются причины инцидента.
Напомним, взрыв газовоздушной смеси произошел вечером в четверг, 26 февраля, в одном из кафе в Щучинске в Казахстане. Хлопок услышали в пристроенном к пятиэтажному дому одноэтажном кафе. После этого последовало возгорание.
В этот же день, 26 февраля, в деревне Нелидово Волоколамского округа в Подмосковье в результате пожара в частном доме погиб годовалый ребенок. В доме жила многодетная семья. Трое детей остались одни, мальчики 5 и 11 лет успели выйти до прибытия спасателей. Площадь горения составила 168 кв. м.