Число погибших при взрыве газа в кафе Казахстана выросло до семи

В этот же день, 26 февраля, в деревне Нелидово Волоколамского округа в Подмосковье в результате пожара в частном доме погиб годовалый ребенок. В доме жила многодетная семья. Трое детей остались одни, мальчики 5 и 11 лет успели выйти до прибытия спасателей. Площадь горения составила 168 кв. м.