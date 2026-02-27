Ричмонд
В ЛНР после ночной атаки беспилотников загорелись объекты ТЭК

В ночь на пятницу объекты топливно-энергетического комплекса Луганской Народной Республики подверглись атаке со стороны вооружённых сил Украины. Для ударов противник использовал беспилотные летательные аппараты.

Как сообщил глава республики Леонид Пасечник, под вражеским огнём оказались не только окраины Луганска, но и Славяносербский муниципальный округ. В результате попаданий на объектах ТЭК вспыхнули пожары.

«Оперативные службы предпринимают необходимые действия для ликвидации последствий», — проинформировал руководитель региона в своих социальных сетях.

На данный момент на местах происшествий работают подразделения МЧС. Информация о масштабах разрушений и возможных пострадавших уточняется. Ситуация находится под контролем профильных ведомств.

Ранее украинские боевики атаковали двумя беспилотниками нефтебазу в южной части Луганска. В результате этой атаки пострадал охранник предприятия. Из-за прямого попадания беспилотников произошла разгерметизация резервуара с горючим, вспыхнул сильный пожар.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

