В ЛНР после ночной атаки беспилотников загорелись объекты ТЭК

Как сообщил глава республики Леонид Пасечник, под вражеским огнём оказались не только окраины Луганска, но и Славяносербский муниципальный округ. В результате попаданий на объектах ТЭК вспыхнули пожары.
«Оперативные службы предпринимают необходимые действия для ликвидации последствий», — проинформировал руководитель региона в своих социальных сетях.
На данный момент на местах происшествий работают подразделения МЧС. Информация о масштабах разрушений и возможных пострадавших уточняется. Ситуация находится под контролем профильных ведомств.
Ранее украинские боевики атаковали двумя беспилотниками нефтебазу в южной части Луганска. В результате этой атаки пострадал охранник предприятия. Из-за прямого попадания беспилотников произошла разгерметизация резервуара с горючим, вспыхнул сильный пожар.
