В Минске пенсионерка лишилась крупной суммы денег, сказав кодовое слово «чашка»

Сотрудниками милиции был задержан 30-летний житель Гомельской области, ранее ставший жертвой мошенников по такой же схеме. Мужчину убедили приехать в Минск под предлогом помощи правоохранителям. Ему нужно было забрать деньги у пенсионерки, перевести их на свою банковскую карту, а после этого — на специальный счет.