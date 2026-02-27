В Минске пенсионерка лишилась крупной суммы денег, сказав кодовое слово «чашка». Подробности сообщает ГУВД Мингорисполкома.
В милицию обратилась 77-летняя жительница Минска, ставшая жертвой обмана по схеме «лжеВодоканал». Женщине по мобильному телефону сообщили про замену счетчиков. Под указанным предлогом пенсионерка продиктовала звонившим код из смс-сообщения.
После этого с ней связались якобы сотрудники правоохранительных органов. Неизвестные предупредили, что персональные данные минчанки попали к аферистам, которые от ее имени проводят незаконные финансовые операции. Чтобы избежать уголовного преследования и обыска женщине посоветовал задекларировать все имеющиеся у нее деньги.
«Пенсионерка поверила и передала курьеру по кодовому слову “чашка” 14 тысяч рублей», — рассказали в ГУВД.
Сотрудниками милиции был задержан 30-летний житель Гомельской области, ранее ставший жертвой мошенников по такой же схеме. Мужчину убедили приехать в Минск под предлогом помощи правоохранителям. Ему нужно было забрать деньги у пенсионерки, перевести их на свою банковскую карту, а после этого — на специальный счет.
В милиции заметили, что до задержания белорус успел отправить часть денег, остальное было изъято оперативниками. Заведено уголовное дел за мошенничество.
