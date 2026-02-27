Ричмонд
Двое мужчин получили приговор за мошенничество с квартирами на 11 млн рублей

Приятели оформили фиктивные сделки на квартиры.

Источник: Комсомольская правда

В Крыму двое мужчин получили приговор за мошенничество с квартирами на 11 миллионов рублей. Как сообщает АиФ-Крым со ссылкой на.

прокуратуру Республиканского края, обвиняемые в 2022—2023 годах незаконно завладели квартирами в Феодосии и Симферополе.

— Приятели оформили фиктивные сделки на квартиры, а после этого продали их ничего не подозревающим покупателям. Вырученные деньги мошенники потратили на себя, — уточнили в пресс-службе ведомства.

Преступников задержали полицейские. Суд приговорил одного из них к двум годам лишения свободы в колонии общего режима, а второго — к четырем годам. Также одному из осужденных грозит штраф в размере 200 тысяч рублей.

Ранее КП-Иркутск рассказывала, что Верховный суд Бурятии закрыл дело обвиняемого в убийстве королевы красоты Сэсэг Буиновой. Почему — читайте в материале.

